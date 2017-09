Vetter tweede in wereldklassement zevenkamp

Anouk Vetter is dit jaar als tweede geëindigd in het mondiale klassement van de zevenkamp. De winnares van het brons bij de WK in Londen moest alleen de Duitse Carolin Schäfer voor zich dulden.

De internationale atletiekfederatie maakt na tien meerkampgala’s een klassement op van de beste allround-atleten (Combined Events Challenge). De beste drie resultaten van een atleet tellen mee. Vetter begon dit jaar met de zevende plaats bij de wedstrijd in het Oostenrijkse Götzis met 6497 punten. Daarna volgde de derde plaats bij de WK met een Nederlands record van 6636 punten. Afgelopen weekeinde won ze de zevenkamp in het Franse Talence met 6363 punten.

Nadine Visser eindigde als vijfde in het mondiale klassement. Bij de mannen won de Duitser Rico Freimuth het klassement van de tienkamp en de bijbehorende 30.000 dollar. Hij won het zilver bij de WK in Londen en won in juni de wedstrijd in Ratingen met 8663 punten. Brabander Pieter Braun eindigde als achtste.