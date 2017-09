Bertens naar laatste vier in dubbel Seoul

Tennisster Kiki Bertens heeft op het toernooi van Seoul de halve finales gehaald in het dubbelspel. De 25-jarige Wateringse was met haar vaste dubbelpartner Johanna Larsson uit Zweden in twee sets te sterk voor het Zuid-Koreaanse koppel Su Jeong Jang en Na-Lang Han: 6-2 7-5.

Bertens en Larsson treffen in de halve finale de winnaressen van de partij tussen Sorana Cirstea/Jelena Ostapenko en het koppel Katy Dunne/Priscilla Hon. In het enkelspel werd de als tweede geplaatste Bertens al in de eerst ronde uitgeschakeld door landgenote Richèl Hogenkamp.