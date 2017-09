Bouwmeester kandidaat voor mondiale zeilprijs

Marit Bouwmeester maakt kans op een mondiale onderscheiding. De 29-jarige Friezin behoort tot de vier kandidaten voor de titel zeilster van het jaar. Bouwmeester veroverde vorige maand voor de kust van Medemblik voor de derde keer de wereldtitel in de Laser Radial.

De Friese zeilster behoorde vorig jaar na het behalen van de olympische titel in Rio de Janeiro ook tot de kandidaten voor de prestigieuze prijs. De keuze viel toen echter op de Britse zeilsters Hannah Mills en Saskia Clark, de olympische kampioenen in de 470-klasse.

Bouwmeester heeft dit jaar concurrentie van de Braziliaanse 49erFX-zeilsters Martine Grael en Kahena Kunze, de Arubaanse freestyle-windsurfster Sarah-Quita Offringa en Tara Pacheco uit Spanje, die samen met landgenoot Fernando Echávarri de wereldbeker in de Nacra 17 won.

De beste zeiler en zeilster ter wereld van dit jaar worden op 7 november gehuldigd in de Mexicaanse stad Puerto Vallarta. Carolijn Brouwer kreeg die prijs in 1998, Margriet Matthijse een jaar later.