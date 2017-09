Lappartient gekozen tot nieuwe voorzitter UCI

De Fransman David Lappartient is de nieuwe voorzitter van wielerfederatie UCI. De 44-jarige voorzitter van de Europese wielerbond kreeg donderdag tijdens het UCI-congres in de Noorse stad Bergen veel meer stemmen dan de zittende voorzitter, de Engelsman Brian Cookson. Lappartient, die afgelopen voorjaar opstapte als voorzitter van de Franse wielerbond, is UCI-voorzitter tot eind 2021.

Lappartient kreeg van de 45 gedelegeerden 37 stemmen, Cookson slechts acht.

Cookson won in 2013 de strijd met Pat McQuaid om het voorzitterschap bij de UCI. Bij een rommelige verkiezing in Florence kreeg de Brit 24 stemmen tegen achttien voor de Ierse oud-wielrenner, die na acht jaar werd onttroond als wielerbaas. Onder leiding van de Engelse bestuurder werd geregeld dat de voorzitter maar twee termijnen in functie mag blijven.