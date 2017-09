LottoNL-Jumbo strikt Danny van Poppel

Wielrenner Danny van Poppel verhuist van Team Sky naar LottoNL-Jumbo. De 24-jarige sprinter rijdt de komende twee jaar voor de Nederlandse formatie uit de UCI WorldTour. De zoon van voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel boekte vorige maand na een reeks ereplaatsen een etappezege in de Ronde van Polen.

Van Poppel is bezig aan zijn tweede jaar bij de Britse topploeg Sky, waar hij ook kon blijven. De Brabander kiest echter voor een overstap naar LottoNL-Jumbo, waar hij naast Dylan Groenewegen de tweede sprinter wordt. ,,Hoe de ploeg bezig is met het sprinten spreekt mij erg aan”, zei Van Poppel donderdag. ,,Dat is mijn hoofddoel, hoewel ik ook erg uitkijk naar de klassiekers.”

Van Poppel doet zondag mee aan de wegwedstrijd op de WK. Bondscoach Thorwald Veneberg riep hem op als vervanger van de geblesseerde Dylan van Baarle.