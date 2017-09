Minuut stilte voor Verbruggen bij UCI-congres

Tijdens het congres van de internationale wielrenfederatie UCI in Bergen is donderdag een minuut stilte gehouden voor Hein Verbruggen. De oud-voorzitter van de UCI overleed in juni op 75-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed. ,,Velen van jullie kenden Hein goed”, zei de zittende preses Brian Cookson, die later op de dag hoopt te worden herkozen. ,,Hein heeft hard gevochten voor onze sport en enorm geholpen bij de ontwikkeling daarvan.”

Cookson riep de aanwezigen op te gaan staan en een minuut stilte te houden voor de Brabander, die van 1991 tot en met 2005 de baas was van de internationale wielerbond en daarna werd benoemd tot erevoorzitter.

Verbruggen werd als UCI-baas opgevolgd door Pat McQuaid. De Ier moest vier jaar geleden plaatsmaken voor Cookson.