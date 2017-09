Rossi mag racen, geen debuut Van der Mark

De Italiaanse motorcoureur Valentino Rossi heeft van de artsen groen licht gekregen om komend weekeinde mee te doen aan de Grote Prijs van Aragón. Dat betekent dat Michael van der Mark in principe een streep moet zetten door zijn debuut in de MotoGP. Het fabrieksteam van Yamaha had de 24-jarige Nederlander vorige week aangewezen als vervanger van Rossi, die drie weken geleden een dubbele beenbreuk opliep.

De negenvoudig wereldkampioen wil echter dolgraag racen in Aragón en stapte begin deze week alweer op zijn motor, om op het circuit van Misano te trainen. Dat ging ondanks de pijn toch zo goed, dat Rossi besloot om op het vliegtuig naar Spanje te stappen. Hij arriveerde donderdag op het circuit, wel met een kruk ter ondersteuning van zijn rechterbeen.

Rossi doorstond met succes de medische keuring en kreeg groen licht om mee te doen aan de GP. Dat betekent dat ‘The Doctor’ vrijdag op zijn Yamaha klimt voor de eerste vrije training. Van der Mark blijft wel ‘stand-by’, mocht het toch niet gaan met de 38-jarige Italiaan.

,,Natuurlijk wil ik graag op die Yamaha springen, maar ik steun Rossi volledig in zijn poging alsnog te rijden”, zei Van der Mark eerder in de week. De Nederlander rijdt normaal in het WK Superbike. ,,Als Rossi zich toch moet terugtrekken, dan wordt het wel een grote sprong in het diepe voor mij, want ik heb nog nooit op een MotoGP-motor gezeten.”

Rossi moest twee weken geleden de Grote Prijs van San Marino overslaan. Hij staat na dertien races op de vierde plek in de WK-stand met 157 punten, 42 minder dan de Spaanse koploper Marc Márquez.