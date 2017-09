Rus loopt duel met Hogenkamp mis

Het komt op het WTA-toernooi van Seoul niet tot een Nederlands onderonsje in de kwartfinales. Tennisster Arantxa Rus liep donderdag een duel met landgenote Richèl Hogenkamp mis, want ze moest in de tweede ronde buigen voor de Australische Priscilla Hon: 5-7 4-6. De negentienjarige Hon, nummer 308 van de wereld, mag het nu in de kwartfinale opnemen tegen Hogenkamp.

Die 25-jarige Doetinchemse had zich woensdag bij de laatste acht geschaard door winst op Denisa Allertová uit Tsjechië (6-4 6-4). Hogenkamp rekende in de openingsronde al af met Kiki Bertens (5-7 6-4 6-3).

In de kwartfinale lonkte opnieuw een duel met een landgenote, maar Rus kon het niet waarmaken tegen de aanzienlijk lager gerangschikte Hon. De 26-jarige tennisster uit Monster, die via de kwalificaties doordrong tot het hoofdtoernooi in Seoul, had in de eerste ronde nog verrast met winst op de Amerikaanse Christina McHale.