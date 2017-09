Thijssen langer coach Belgische hockeysters

Niels Thijssen blijft tot na de Olympische Spelen van 2020 in Tokio bondscoach van de Belgische hockeyvrouwen. De Nederlander haalde vorige maand met zijn ploeg de finale van het Europees kampioenschap, en wordt voor die prestatie nu beloond met een contract voor nog drie jaar.

Thijssen was bij België assistent van Ageeth Boomgaardt, maar de oud-international stapte in maart op. Daarop besloot de Belgische bond Thijssen tijdelijk aan te stellen. Nu mag hij definitief blijven.

,,We willen zo hoog mogelijk komen te staan op de wereldranglijst. Hoe hoger we staan, hoe makkelijker de weg naar de Spelen. Maar we zullen ons moeten verbeteren”, aldus Thijssen donderdag na het ondertekenen van zijn contract.

De EK-finale verloor België eind augustus met 3-0 van Nederland.