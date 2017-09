Volleybalsters zonder Stam-Pilon op EK

De Nederlandse volleybalsters gaan zonder Debby Stam-Pilon op jacht naar een medaille op het EK in Azerbeidzjan en Georgië. De 33-jarige libero is zwanger van haar tweede kindje en ontbreekt daarom in de selectie. Stam-Pilon nam vorig jaar na de Olympische Spelen afscheid, maar maakte een paar maanden geleden in de aanloop naar het eerste WK-kwalificatietoernooi haar rentree.

Op verzoek van de nieuwe bondscoach Jamie Morrison sloot de routinier in mei weer aan bij Oranje, ook al had ze een jaar geen clubwedstrijden gespeeld. Met Pilon-Stam in de gelederen grepen de volleybalsters in Azerbeidzjan naast een ticket voor het WK van volgend jaar. Zonder de ervaren libero in de ploeg wist Oranje zich bij de tweede poging in Rotterdam wel te plaatsen voor het mondiale toernooi in Japan.

De ploeg van Morrison opent het EK vrijdag tegen België en treft vervolgens ook Servië en Tsjechië. Kirsten Knip en Myrthe Schoot zijn als libero’s mee naar de Azerbeidzjaanse speelstad Ganja.