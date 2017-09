Wisselende resultaten windsurfers op WK

De Nederlandse windsurfers hebben donderdag bij de WK in Japan wisselende resultaten geboekt. Dorian van Rijsselberghe kreeg de top tien weer in zicht door in de drie races voor de kust van Enoshima als zevende, negentiende en derde over de finish te komen. De tweevoudig olympisch kampioen in de RS:X-klasse steeg daardoor in het klassement van plek zestien naar elf.

Kiran Badloe zakte juist van negen naar veertien door tegenvallende klasseringen: 26e, zevende en 39e, voorlopig zijn zogeheten schrapresultaat. Van Rijsselberghe en Badloe moeten vrijdag tijdens de laatste drie reguliere races flink aan de bak om zaterdag de medalrace te mogen varen. Alleen de eerste tien uit het klassement strijden om de medailles.

Lilian de Geus zakte bij de vrouwen weliswaar één plek, van zes naar zeven, maar zij koerst wel af op de medalrace. De deelnemers aan de WK hebben in Enoshima, de zeillocatie voor de Olympische Spelen van 2020, te maken met moeilijke omstandigheden met vaak weinig wind. ,,Zo’n dag hakt er flink in”, zei Van Rijsselberghe.