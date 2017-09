Atlete Cakir Alptekin levenslang geschorst

De Turkse atlete Asli Cakir Alptekin is levenslang geschorst. De olympisch kampioene van 2012 heeft volgens de atletiekbond van haar land opnieuw verboden middelen gebruikt.

De 32-jarige Cakir Alptekin won goud op de 1500 meter van de Spelen van Londen. Die medaille moest ze inleveren toen in 2015 abnormale waarden in haar biologische paspoort werden gevonden. De Turkse werd aanvankelijk voor acht jaar geschorst met terugwerkende kracht vanaf 2013, maar mocht uiteindelijk na vier jaar weer terugkeren. Ze vierde in februari van dit jaar haar rentree.

Cakir Alptekin werd in 2004 al eens positief bevonden tijdens jeugdwedstrijden. Nu ze voor de derde keer is betrapt, mag ze nooit meer aan wedstrijden deelnemen.