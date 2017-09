Bondscoach Annan haalt De Goede terug

Eva de Goede is teruggekeerd in de voorlopige selectie van het Nederlands hockeyteam. De routinier van Amsterdam heeft van bondscoach Alyson Annan een invitatie gekregen voor de trainingsgroep, die zich gaat voorbereiden op de finale van de Hockey World League in november in Auckland.

De Goede (28) nam na Rio 2016 (olympisch zilver) een jaartje afstand van hockey. De 179-voudig international verbleef bij haar vriend in Zuid-Afrika. Inmiddels speelt de tweevoudig olympisch kampioene weer volop bij haar club.

Annan selecteerde een groep van 27 speelsters van wie er achttien uitkwamen tijdens het onlangs gewonnen EK in Amsterdam. Met De Goede sluit ook Lieke Hulsen, die hersteld is van een achillespeesblessure, weer aan. De trainingsgroep van Annan start op maandag 2 oktober met het voorbereidingsprogramma.