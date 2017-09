Dumoulin zoekt ‘leep moment’ om te scoren

Met een klein beetje spijt in zijn stem zei Tom Dumoulin het vrijdag. De hele week heeft hij de weersvoorspellingen in de gaten gehouden. ,,En die vertellen dat het zondag schitterend weer zal worden. Jammer. Ik heb een lichte voorkeur voor regen, want die zorgt er in elk geval voor dat het een afvalrace wordt’’, meende de Limburger, die alvast vooruit blikte naar de afsluitende wedstrijd van de WK wielrennen in Noorwegen: de wegrace voor de professionals.

Slecht weer zou hem (,,Ik ben zeker geen favoriet zoals ik dat was voor de tijdrit”) een handje kunnen helpen bij zijn poging het derde topresultaat in acht dagen te realiseren. Om te winnen, zo verwacht de wereldkampioen tijdrijden, moet hij alleen kunnen wegrijden. ,,Met een kleine groep ontsnappen is niet ideaal voor mij, omdat ik dan vrijwel altijd de traagste zal zijn, mocht het op sprinten uitdraaien. Ik ben ook niet sterk genoeg om onderweg iedereen uit mijn wiel te kletsen. Daarom moet ik van een leep moment gebruikmaken en dat ga ik zeker proberen’’, aldus Dumoulin. ,,Salmon Hill is een beklimming waar dat kan, maar daar richten meer coureurs zich op. Ik denk dat er genoeg andere punten in het parcours zitten om wat te ondernemen.’’