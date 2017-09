Europa op voorsprong in Laver Cup

Team Europa heeft na twee enkelwedstrijden tegen Team Wereld een 2-0 voorsprong genomen in de eerste editie van de Laver Cup. In Praag versloeg eerst de Kroaat Marin Cilic de Amerikaan Francis Tiafoe (7-6 (3) 7-6 (0)) en later kwam de Oostenrijker Dominic Thiem terug van een set achterstand tegen de Amerikaan John Isner om in de speciale shoot-out met 10-7 te winnen.

Later op de dag tennissen de Duitser Alexander Zverev en de Canadees Denis Shapovalov nog een wedstrijd. Daarna volgt het dubbelspel tussen het Europese duo Tomás Berdych/Rafael Nadal en het Australisch Amerikaanse tweetal Nick Kyrgios/Jack Sock.

De Laver Cup is een bedenksel van het management van Roger Federer. Het is een variant op de Ryder Cup in het golf waar een Europees team het opneemt tegen Team USA en is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver. Federer zelf maakt ook deel uit van Team Europa.