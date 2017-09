Luiten blijft bovenin meedoen in Portugal

Golfer Joost Luiten heeft op de tweede dag van de Portugal Masters zijn positie bovenin vast weten te houden. De 31-jarige Rotterdammer liep een ronde van 68 slagen, drie onder het baangemiddelde. Na de 64 slagen van donderdag staat Luiten nu op -10 en een voorlopige gedeelde derde plek.

In Vilamoura, een badplaats in de Algarve, spoelt Luiten zijn teleurstellende optreden bij het KLM Open weg. De beste Nederlandse golfer wist vorige week op The Dutch in Spijk de cut niet eens te halen. Op de tweede dag in Portugal sloeg Luiten vier birdies maar ook zijn eerste bogey.

Na twee dagen moet Luiten nog de Deen Lucas Bjerregaard (-11) en de Schot Marc Warren (-11) voor zich dulden, terwijl de Australiër Jason Scrivener dezelfde score als de Nederlander heeft genoteerd. De Italiaan Nino Bertasio moet zijn ronde nog lopen en kan Luiten nog passeren in de stand.