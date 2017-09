Ter Mors en Hoogerwerf pakken WB-tickets

Jorien ter Mors en Dylan Hoogerwerf hebben de eerste wereldbekertickets in het nieuwe shorttrackseizoen op eigen kracht veroverd. Beiden kwamen vrijdag het eerste selectiemoment in Thialf het beste door. Ter Mors en Hoogerwerf waren de winnaars van het klassement na de drie afstanden.

Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Dennis Visser, Itzhak de Laat en Suzanne Schulting hadden zich als medaillewinnaars bij de WK van vorig seizoen al geplaatst voor de wereldbeker. De zesde en laatste aanwijsplek ging bij de mannen naar Adwin Snellink. Bij de vrouwen werden Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof en Marijn Wiersma toegevoegd.

De wereldbeker shorttrack bestaat dit seizoen uit vier wedstrijden die meetellen voor de olympische kwalificatie. Op basis van een speciale formule wordt bepaald hoeveel rijders elk land naar de PyeongChang 2018 mag afvaardigen. In de wereldbekers staan zowel individuele startbewijzen als plaatsing met de relay-ploeg op het spel.

De eerste wereldbeker is volgende week in Boedapest, daarna is Dordrecht aan de beurt (5-8 oktober).