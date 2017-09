Van Rijsselberghe en De Geus in medalrace

De windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Lilian de Geus hebben zich bij de WK in de olympische RS:X-klasse in Japan geplaatst voor de medalrace. Van Rijsselberghe, tweevoudig olympisch kampioen, begint zaterdag in Enoshima als negende aan de finale, zonder kans op een medaille. De Geus start als zesde en kan nog zilver of brons winnen. Kiran Badloe haalde de medalrace, met tien deelnemers en dubbele punten, als nummer dertien van het klassement niet.

In lichte omstandigheden liet Van Rijsselberghe de eerste race lopen na een slechte start. In de tweede manche eindigde hij als zesde. ,,Het is tot dusver een lastig WK geweest, met moeilijke en weinig wind. We hebben goed ons best gedaan, maar het resultaat is een beetje teleurstellend. Ik heb gelukkig nog wel de medalrace te pakken kunnen krijgen. Ik wil graag nog wat naar boven schuiven in het klassement.”

Badloe (23) eindigde vorig jaar tijdens de olympische zeilweek in Enoshima nog op de eerste plek. Bij de WK in Israël veroverde hij in 2016 brons. De trainingsmakker van Van Rijsselberghe richt zich op deelname aan de Zomerspelen van Tokio 2020. Voor hem zijn de toekomstplannen van ‘DVR’ daarom van groot belang. Elk land mag in 2020 maar één deelnemer per olympische zeilklasse naar Enoshima sturen. Van Rijsselberghe laat waarschijnlijk na de WK in Japan weten of hij opnieuw aan een olympische campagne begint.

Ook De Geus (25), vierde bij Rio 2016 en derde bij het WK vorig jaar in Eilat, wil heel graag haar olympische ambities op een plak waarmaken. ,,Windsurfen is onvoorspelbaar, maar ik heb echt nog nooit zo’n licht-weer-WK meegemaakt als hier”, liet ze vrijdag weten.