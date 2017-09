‘Videoscheidsrechter ook in wielrennen’

De internationale wielerunie (UCI) wil vanaf volgend jaar een videoscheidsrechter gaan inzetten. Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad. De nieuwe functionaris zal rapporteren aan de voorzitter van de wedstrijdjury, maar kan zelf geen beslissing nemen.

Tijdens het UCI-congres in het Noorse Bergen is toestemming gegeven om de reglementering verder uit te werken. Het is de bedoeling dat een UCI-commissaris de koers voortaan kan volgen in de regiekamer van de dienstdoende tv-zender.

,,Dat jurylid krijgt alle beelden live te zien”, legde voorzitter Tom Van Damme van de Belgische wielerbond uit. ,,Zodra hij iets opmerkt dat in strijd is met de reglementen, kan hij de voorzitter van de wedstrijdjury op de hoogste stellen. De videoref signaleert, maar zal zelf niet beslissen. Die taak ligt nog altijd bij de wedstrijdjury, die meteen kan ingrijpen.”