Wickmayer buiten finale, Schuurs erin

Yanina Wickmayer heeft zich vrijdag niet kunnen kwalificeren voor de finale van het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou. De Belgische tennisster ging in twee sets onderuit tegen de Servische Aleksandra Krunic: 6-3 6-3, na 1 uur en 11 minuten. De 27-jarige Wickmayer had de vorige twee ontmoetingen tegen de 24-jarige Krunic gewonnen.

De tegenstander van Krunic in de finale wordt de Russin Evgenija Rodina of de als tweede geplaatste Chinese Shuai Zhang. De Servische speelster won in juni in het Kroatische Bol haar eerste en tot dusver enige WTA-titel.

In het dubbelspel staat zaterdag de Nederlandse Demi Schuurs in de finale met haar Belgische tennispartner Elise Mertens. Zij strijden om de titel tegen de Australiërs Monique Adamczak en Storm Sanders.