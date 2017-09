Blaak wilde helpen maar, wint wereldtitel

Wielrenster Chantal Blaak kon bijna niet geloven dat juist zij de regenboogtrui voor de nieuwe wereldkampioene op de weg mocht aantrekken. ,,Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling”, zei ze glunderend. ,,Ik wilde hard werken voor de ploeg, maar heb gewoon gewonnen.”

Blaak kwam halverwege de race ten val in de afdaling van Salmon Hill, de scherprechter van de koers. ,,Ik dacht dat het over was, maar ik kwam weer terug”, zei ze met stof op haar schouders en een scheur in haar broek. ,,In de kopgroep ging eerst Van Vleuten aan, maar iedereen kon mee. Toen probeerde ik het en ik weet niet wat er gebeurde. Niemand kon volgen. Na de nationale titel heb ik nu de wereldtitel gewonnen. Wat een seizoen.”

Blaak profiteerde van het werk van de sterke Nederlandse ploeg op het WK. ,,Dit is het succes van de hele ploeg”, zei ze. ,,Ik moest in een ontsnapping komen en zat met favorieten Van der Breggen en Van Vleuten voorin. Dat ik dan juist win is echt heel bijzonder, ik kan het niet geloven.”