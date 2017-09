Federer vergroot voorsprong Team Europa

Roger Federer heeft de voorsprong van Team Europa zaterdag vergroot op de tweede dag van de Laver Cup. De 36-jarige Zwitser was in Praag in twee sets te sterk voor de Amerikaan Sam Querrey: 6-4 6-2. De Europeanen gaan door de zege met 5-1 aan de leiding tegen Team Wereld.

De Laver Cup is een bedenksel van het management van Roger Federer. Het is een variant op de Ryder Cup in het golf, waar een Europees team het opneemt tegen Team USA en is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver.

Team Europa had de eerste dag een voorsprong van 3-1. De tweede dag krijgt het team voor elke gewonnen partij echter twee punten. Op zondag wordt een overwinning beloond met drie punten. Federer komt zaterdag nog een keer in actie. In het dubbel neemt hij het samen met Rafael Nadal op tegen de Amerikanen Querrey en Jack Sock.