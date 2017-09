Hogenkamp mist finale in Seoul

Tennisster Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het toernooi van Seoul. De 25-jarige Nederlandse moest in twee sets buigen voor Beatriz Haddad Maia: 6-1 7-6 (7). De Braziliaanse neemt het in de finale op tegen de Letse Jelena Ostapenko.

Hogenkamp kon voor het eerst in haar carrière een WTA-finale halen. De Nederlandse nummer 119 van de wereldranglijst was dit jaar wel al goed op dreef op ITF-toernooien, maar kwam nog nooit zo ver in de WTA-tour. Ze schreef de ITF-toernooien van Tunis en Saint-Gaudens op haar naam en verloor de finales in Leipzig en Croissy-Beaubourg.

In april bezorgde Hogenkamp het Nederlandse Fed Cupteam het beslissende punt in het duel met Slowakiije in de play-offs. Op Roland Garros bereikte ze dit jaar voor het eerst het hoofdtoernooi, waarin ze in de eerste ronde Jelena Jankovic versloeg. In de tweede ronde werd ze uitgeschakeld door de Belgische Elise Mertens.

Tegen de Braziliaanse nummer 71 had ze aanvankelijk weinig kans. Haddad Maia brak twee keer en pakte de set met 6-1. Hogenkamp herstelde zich in de tweede set en won de servicebeurt van de Braziliaanse om naar 4-1 uit te lopen. In plaats van verder uit te lopen, gaf de Doetinchemse die voorsprong uit handen.

In een spannende tiebreak bleek Haddad Maia net iets effectiever. Hogenkamp kreeg drie setpoints, maar kon die niet verzilveren. De Braziliaanse profiteerde op haar eerste matchpoint van een onnodige fout van de Nederlandse.