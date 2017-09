Middelkoop naar dubbelfinale Sint-Petersburg

Tennisser Matwé Middelkoop heeft zaterdag met zijn Tsjechische dubbelpartner Roman Jebavy de finale gehaald bij het ATP-toernooi in Sint-Petersburg. Het gelegenheidskoppel was in de halve finales binnen vijftig minuten klaar met de Amerikaan Nicholas Monroe en John-Patrick Smith uit Australië: 6-4 6-1. Middelkoop en Jebavy stonden vorige week in Den Haag nog tegenover elkaar in de Daviscup. Met Robin Haase aan zijn zijde won Middelkoop toen het dubbelspel, waarmee het duo de wederopstanding van Oranje inleidde (3-2).

Middelkoop en Jebavy treffen in de finale op het hardcourt in Sint-Petersburg het al eerste geplaatste Zuid-Amerikaanse koppel Julio Peralta/Horacio Zeballos.

In het enkelspel gaat de eindstrijd tussen Fabio Fognini en Damir Dzumhur. De Italiaan won in drie sets van de als eerste geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut: 2-6 7-6 (7) 7-6 (5). Dzumhur versloeg de Duitser Jan-Lennard Struff met 6-3 7-5. De Bosniër bereikte onlangs in Winston-Salem voor het eerst de finale van een ATP-toernooi, maar daarin moest hij buigen voor Bautista Agut.