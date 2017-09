Ostapenko naar finale in Seoul

Tennisster Jelena Ostapenko heeft de finale bereikt van het toernooi in Seoul. De als eerste geplaatste Letse versloeg in drie sets de Thaise qualifier Luksika Kumkhum: 3-6 6-1 6-3.

Ostapenko is de nummer 10 van de wereldranglijst. Op papier zou de winnares van Roland Garros dit jaar weinig moeite moeten hebben met de Thaise die 155e staat. In de eerste set liep de service van de 20-jarige Letse echter van geen meter, waardoor Kumkhum kon toeslaan. Ostapenko herstelde zich in de tweede set en brak de opslagbeurt van de Thaise in de derde set drie keer.

In de finale wacht mogelijk de Nederlandse Richèl Hogenkamp. Die speelt in de andere halve finale tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.