Paire tegen Duitse qualifier in finale Metz

De Duitse tennisser Peter Gojowczyk staat voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. De nummer 95 van de wereld profiteerde in Metz van de opgave van landgenoot Mischa Zverev. Die dertigjarige Duitser moest in de tweede set, bij een achterstand van 1-0, geblesseerd opgeven. De eerste set was met 6-3 naar Gojowczyk gegaan.

De 28-jarige Duitser, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt op het hardcourt in Metz, moet in de finale afrekenen met Benoît Paire. De Fransman had een uur nodig om de Georgiër Nikoloz Basilasjvili te verslaan in de halve finale: 6-1 7-6 (5). Paire, de nummer 41 van de wereld, heeft één ATP-titel op zak, twee jaar geleden veroverd in Bastad. Hij was drie keer verliezend finalist.