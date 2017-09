Smolders wint Global Champions Tour

Springruiter Harrie Smolders heeft als eerste Nederlander de Global Champions Tour op zijn naam geschreven. De 37-jarige ruiter uit Lage Mierde eindigde zaterdag als tweede in Rome en stelde daarmee de eindzege in de lucratieve wedstrijdenreeks veilig. Met nog één wedstrijd te gaan, begin november in Doha, is Smolders niet meer in te halen door zijn concurrenten.

,,Super dat het gelukt is”, jubelde de Brabander. ,,Ik had het zelf niet verwacht en was er vandaag ook niet mee bezig. Ik was gefocust op mezelf en op mijn paard Don.” De combinatie bleef in de eerste ronde foutloos, iets wat alleen de Zweedse Evelina Tovek (Castello 194) en de Duitser Marcus Ehning (Funky Fred) ook lukte.

In de barrage tikte Ehning er een balk af, Tovek klopte Smolders op tijd (50,71 tegen 52,43 seconden). De tweede plaats in Rome bleek voor de Nederlander echter al genoeg om de eindzege voor zich op te eisen.