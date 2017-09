Viñales op pole, herstelde Rossi derde

Motorcoureur Maverick Viñales heeft de poleposition veroverd bij de Grote Prijs van Aragón. De Spaanse Yamaha-rijder klokte met 1.47,635 de snelste tijd en bleef daarmee zijn landgenoot Jorge Lorenzo (Ducati) en zijn teamgenoot Valentino Rossi voor.

Rossi maakt in Spanje een supersnelle comeback, nadat hij op 1 september zijn rechterbeen op twee plaatsen had gebroken. De Italiaan kreeg donderdag nadat hij de medische testen had doorstaan groen licht om mee te doen. De negenvoudig wereldkampioen zette in de slotfase even de snelste tijd neer, maar daar dook zijn teamgenoot bij Yamaha vervolgens weer onder.

Marc Márquez ging in de laatste fase van de kwalificatie onderuit en kon geen nieuwe tijd meer neerzetten. Hij moest genoegen en nemen met de vijfde plaats.