Volleybalsters verliezen van Servië

De Nederlandse volleybalsters hebben de tweede wedstrijd op het EK verloren. Servië, goed voor olympisch zilver in Rio de Janeiro, was duidelijk te sterk voor de ploeg van bondscoach Jamie Morrison: 3-0 (29-27 25-17 25-23).

Oranje, tweede op het vorige EK, verspeelde in de eerste set vier setpunten en had vervolgens geen antwoord meer op het afwisselende aanvalsspel van Servië. Nederland besluit de groepsfase zondag met een wedstrijd tegen Tsjechië, die om de tweede plaats in de poule gaat. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales van het EK. De nummers twee en drie krijgen een herkansing in een tussenronde.