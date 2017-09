Wielrenster Blaak wereldkampioene op de weg

Niet Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen of Marianne Vos, maar Chantal Blaak heeft zaterdag de wereldtitel op de weg veroverd. De Nederlands kampioene kwam halverwege de race in Noorwegen ten val, maar ontsnapte in de laatste kilometers uit een kopgroep van zeven wielrensters. Met een scheur in haar broek en het stof op haar shirt reed ze solo over de finish in Bergen.

Blaak profiteerde van de suprematie van de Nederlandse ploeg. Nadat zij was ontsnapt, neutraliseerde Van Vleuten, de kersverse wereldkampioene tijdrijden, alle pogingen van de andere rijdsters uit de kopgroep om het verschil met haar landgenote weer te verkleinen. Van Vleuten sprintte naar de vierde plek, net achter de Australische Katrin Garfoot (zilver) en Deense Amalie Dideriksen (brons).