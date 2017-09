Wielrensters favoriet voor wegrace WK

Met de winst van de tijdrit al op zak start wielrenster Annemiek van Vleuten zaterdagmiddag aan de wegrace van de WK. Ze geldt samen met haar ploeggenoten Anna van der Breggen en Marianne Vos als grote favoriet voor het goud in het Noorse Bergen.

De Nederlandse wielrensters waren het afgelopen jaar bijna niet te kloppen in grote wedstrijden. Van der Breggen won na haar olympisch goud, de Giro Rosa, Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race. Ze pakte dinsdag zilver achter Van Vleuten bij het wereldkampioenschap tijdrijden. Van Vleuten won dit seizoen ook La Course, de wedstrijd voor vrouwen tijdens de Tour de France.

Marianne Vos was in 2013 de laatste Nederlandse wereldkampioene. Zij verwacht dat het Nederlandse achttal goed gaat samenwerken en niet voor eigen succes gaat. De bedoeling is dat uiteindelijk de sterkste vrouw in koers wordt uitgespeeld.

De wegrace voor vrouwen start om 13.30 uur en is ruim 152 kilometer lang. De wielrensters rijden acht heuvelachtige ronden.