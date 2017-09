Wozniacki overklast Muguruza in Tokio

Tennisster Caroline Wozniacki heeft via een zege op de nummer één van de wereld, Garbiñe Muguruza, de finale van het toernooi van Tokio bereikt. De als derde geplaatste Deense overklaste de als eerste geplaatste Spaanse in twee sets: 6-2 6-0.

De 27-jarige Deense is de titelverdedigster in Tokio. Vorig jaar won Wozniacki de finale van de Japanse Naomi Osaka. Dit keer treft ze in de finale Anastasia Pavlioetsjenkova. De 26-jarige Russische tennisster was in drie sets de Duitse voormalige nummer één van de wereld Angelique Kerber de baas: 6-0 6-7 (4) 6-4.