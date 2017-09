Bendsneyder buiten de punten in Aragón

De Nederlandse wegracer Bo Bendsneyder heeft geen punten voor het WK gescoord in de Moto3-race bij de Grand Prix van Aragón. De Rotterdammer zat wel in de grote kopgroep, maar slaagde er niet in naar voren op te rukken en eindigde als zeventiende op zijn KTM-motor.

De Spanjaard Joan Mir boekte zijn achtste zege van het seizoen en stevent af op de wereldtitel. Het kampioenschap telt nog vier races en Mir heeft 80 punten voorsprong op de Italiaan Romano Fenati, die in Aragón pas als tiende finishte.

Mir (Honda) hield op het circuit Motorland nabij Alcañiz de Italiaan Fabio di Giannantonio net achter zich. De derde plaats was ook voor een Italiaan, Enea Bastianini.