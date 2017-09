Dubbelvier naar WK-finale in Florida

Op de eerste dag van de WK roeien in Sarasota in Florida heeft de Nederlandse vrouwen-dubbelvier zich direct voor de finale geplaatst. Het kwartet, bestaande uit Olivia van Rooijen, Inge Janssen, Sophie Souwer en Nicole Beukers, zegevierde in de tweede serie. Met Nederland ging ook nummer twee Australië meteen door naar de eindstrijd om de medailles.

De dubbelvier behaalde vorig jaar olympisch zilver bij Rio 2016. Van die succesvolle ploeg zijn Janssen en Beukers bij de WK in de Verenigde Staten ook weer actief in deze boot.

De mannen vier-zonder, vijfde bij Rio 2016, kwam als derde over de finishlijn. Daarmee kwalificeerde het kwartet zich voor de halve finales. Van de olympische ploeg zijn Govert Viergever, Vincent van der Want en Harold Langen nog van de partij. Jasper Tissen is de vervanger van Peter van Schie.