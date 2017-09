Duitse qualifier Gojowczyk verrast in Metz

Peter Gojowczyk heeft voor een grote verrassing gezorgd door het ATP-tennistoernooi van Metz op zijn naam te schrijven. De 28-jarige Duitser, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt, rekende in twee sets af met de thuisfavoriet Benoît Paire: 7-5 6-2.

De nummer 95 van de wereld stond voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi maar dat was niet terug te zien in zijn spel. Eenvoudig behield Gojowczyk zijn eigen servicegames op het hardcourt in Metz. Een break op 5-5 was daardoor voldoende voor de setwinst.

Paire, die één ATP-titel op zijn palmares heeft staan en drie keer een finale verloor, was van slag en Gojowczyk profiteerde optimaal. De Duitser liep uit naar 4-0 en retourneerde ijzersterk. De Fransman, als zevende geplaatst in Metz, herstelde maar het was te laat om Gojowczyk van zijn eerste ATP-toernooizege te houden.