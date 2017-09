Dzumhur wint nu wel in Sint-Petersburg

Damir Dzumhur heeft zijn eerste ATP-titel gewonnen. Na de verloren finale in Winston-Salem wist de 25-jarige Bosniër in Sint-Petersburg wel te winnen. In drie sets versloeg Dzumhur de als derde geplaatste Italiaan Fabio Fognini: 3-6 6-4 6-2.

In zijn tweede ATP-finale kende Dzumhur een slechte start. De nummer 55 van de wereld moest twee breaks incasseren en zag de sterke Italiaan de eerste set pakken (6-3). Dzumhur richtte zich op tijd op en plaatste op 4-4 in de tweede set de beslissende break.

In de beslissende derde set liet de Bosniër zijn beste tennis zien en was veel sterker dan de nummer 29 van de ATP-ranking. Met een vroege en late break forceerde Dzumhur de beslissing tegen de dertigjarige Fognini. Met een game op ‘love’ serveerde de Bosniër de wedstrijd uit om zo in zijn tweede finale zijn eerste ATP-titel te pakken.