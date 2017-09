Eindelijk succes tennisster Wozniacki

Tennisster Caroline Wozniacki heeft eindelijk succes gevierd na zes verloren finales in 2017. In Tokio speelde de Deense haar zevende eindstrijd en won ze wel. De 27-jarige Wozniacki rekende vrij overtuigend af met de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova in twee sets: 6-0 7-5. Ze prolongeerde tevens haar titel in de Japanse hoofdstad.

Dat Wozniacki in topvorm verkeert, liet ze in de halve finales al zien door de Spaanse nummer één van de wereld Garbiñe Muguruza af te serveren. Tegen Pavljoetsenkova begon ze wederom overdonderend; na 20 minuten had ze de eerste set al binnen. De Russin stribbelde in het tweede bedrijf wel tegen, maar kon Wozniacki niet van haar stuk brengen.

De Deense schreef haar 26e toernooizege in haar loopbaan bij. ,,Het was al mijn zevende finale en na zes keer te hebben verloren wordt het steeds lastiger om een finale te winnen, maar ik slaagde erin geconcentreerd te blijven en vanaf het begin agressief te spelen. Het viel daardoor al snel mijn kant op”, aldus de Deense.