Federer bezorgt Europa eerste Laver Cup

Roger Federer heeft Team Europa de Laver Cup bezorgd. In de laatste van twaalf partijen tussen het Europese team en Team Wereld won de 36-jarige Zwitser in Praag in een lange partij van de Australiër Nick Kyrgios: 4-6 7-6 (6) 11-9. Daarmee kwam de eindstand tussen Team Europa en Team Wereld van de eerste editie van de Laver Cup op 15-9.

Team Europa bestond naast Federer uit Rafael Nadal, Marin Cilic, Dominic Thiem, Alexander Zverev en Tomas Berdych. Team Wereld had Kyrgios, Jack Sock, John Isner, Sam Querrey, Denis Shapovalov en Frances Tiafoe in de gelederen.

Zo kwam het voor dat Nadal en Federer voor het eerst samen speelden in het dubbelspel. De nummers één en twee van de wereldranglijst wonnen zaterdag van de Amerikanen Sock en Querrey.

Uiteindelijk wonnen de Europese tennissers acht van de twaalf partijen. Op vrijdag leverde elke zege een punt op, zaterdags twee punten en op zondag drie. De Laver Cup, een afgeleide van de Ryder Cup in het golf waar een Europees team het opneemt tegen Team USA, is een bedenksel van het management van Federer.