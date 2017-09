Luiten net buiten top tien in Portugal

Joost Luiten is bij de Portugal Masters in Vilamoura net buiten de top tien geëindigd. De 31-jarige Rotterdammer belandde op de gedeelde twaalfde plek met een score van 272 (-12). Lucas Bjerregaard schreef het toernooi op zijn naam met een totaal van 264 en een voorsprong van vier slagen op nummer twee Marc Warren uit Schotland. Het was voor de 26-jarige Deen zijn eerste titel op de Europese Tour.

Met zijn redelijk goede eindklassering herstelde Luiten zich van zijn mislukte optreden vorig weekeinde bij de KLM Open in Spijk. As titelverdediger miste hij voor eigen publiek de cut.

Luiten begon in Portugal met een ijzersterk rondje van 64 slagen. Daarna liet hij scores van 68, 70 en 70 noteren. Zijn derde ronde op zaterdag telde drie birdies en twee bogeys. Een dag later sloot hij nogal grillig af, met een eagle, vier birdies, een bogey en twee dubbele bogeys.