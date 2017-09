Márguez wint, ‘medisch wonder’ Rossi vijfde

Marc Márquez heeft de macht in de MotoGP resoluut in handen genomen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Aragón en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap. Zijn grootste belager Andrea Dovizioso eindigde als zevende en raakte op achterstand.

Valentino Rossi gaf zijn supersnelle comeback glans met de vijfde plaats. De negenvoudig wereldkampioen brak drie weken geleden zijn rechteronderbeen op twee plaatsen, maar durfde het in Aragón alweer aan op zijn Yamaha te stappen.

Het podium in de race op het circuit nabij Alcañiz was volledig Spaans met Dani Pedrosa op de tweede en Jorge Lorenzo op de derde plaats.

Het kampioenschap in de MotoGP telt nog vier races.