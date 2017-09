Middelkoop wint dubbeltitel in Sint-Petersburg

Matwé Middelkoop heeft met zijn Tsjechische dubbelpartner Roman Jebavy het ATP-tennistoernooi in Sint-Petersburg gewonnen. Het duo versloeg verrassend het als eerste geplaatste tweetal Julio Peralta/Horacio Zeballos met twee keer 6-4.

De 34-jarige Middelkoop pakte op het hardcourt in Rusland zijn vierde ATP-titel in het dubbelspel. Zijn eerdere drie toernooizeges behaalde hij met zijn landgenoot Wesley Koolhof. Het Nederlandse duo besloot dit jaar na Wimbledon uit elkaar te gaan omdat de chemie zou zijn uitgewerkt.

Koolhof stond zondag op zijn beurt in de dubbelfinale van het ATP-toernooi in Metz met zijn Nieuw-Zeelandse partner Artem Sitak. Het duo moest buigen voor het als derde geplaatste Franse duo Édouard Roger-Vasselin/Julien Benneteau. De Fransen wonnen voor eigen publiek in twee sets: 7-5 6-3.

Zo verloren Koolhof en Sitak hun tweede finale. In juli waren de Amerikaanse gebroeders Bob en Mike Bryan te sterk in de finale van het ATP-toernooi van Atlanta.