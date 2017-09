Nederland wint landenklassement WK

De slotdag van de WK wielrennen leverde Nederland geen medaille meer op, maar bondscoach Thorwald Veneberg mocht toch een prijs ophalen. Oranje leverde als land de beste prestaties bij de titelstrijd met gouden medailles voor Tom Dumoulin (tijdrit mannen), Annemiek van Vleuten (tijdrit vrouwen) en Chantal Blaak (wegwedstrijd vrouwen) en een zilveren plak voor Anna van der Breggen (tijdrit vrouwen).

,,Je ziet dat we ook bij de profs bij de mannen op dit moment op veel verschillende terreinen de renners in huis hebben om de koers te kleuren”, zei Veneberg. ,,We misten hier alleen een afmaker van het kaliber van Sagan, maar als je eerlijk bent, heeft ook alleen Slowakije op dit moment een renner die drie keer achtereen een WK voor profs op zijn naam kan schrijven. We hebben hier vandaag tot het allerlaatst voorin mee gedaan. Niki Terpstra en Tom Dumoulin zaten nog mee in de groep die sprintte om de prijzen, maar een medaille zat er dit keer niet in.”