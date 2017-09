Sagan pakt derde wereldtitel op rij

De Slowaak Peter Sagan heeft zondag voor het derde jaar op rij de wereldtitel wielrennen veroverd. Sagan was in het Noorse Bergen de snelste in de sprint van een omvangrijke groep voor de Noor Alexander Kristoff en de Australiër Michael Matthews. Het verschil tussen de winnaar en Kristoff was met het blote oog amper waar te nemen. Nooit eerder veroverde een profrenner de wereldtitel op de weg drie keer achter elkaar.

Lang mocht een groep van tien voorop rijden, maar vijf ronden voor het einde waren ook de laatste vluchters gezien nadat de Nederlandse renners met hulp van de Belgen het tempo hadden opgeschroefd. Een ronde later, zo’n 70 kilometer voor de streep, waren de Oostenrijker Marco Haller en de Belg Tim Wellens de initiatiefnemers voor een nieuwe ontsnapping. Onder anderen Lars Boom en de Colombiaan Jarlinson Pantano sloten aan.

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde was het verschil teruggelopen van driekwart minuut naar 34 seconden, met de Duitser Nils Politt er nog tussen. Tom Dumoulin deed op Salmon Hill een poging naar de kop te rijden, even gegangmaakt door Boom, die zich terug had laten zakken. Vier man bleven nog even vooruit, Wellens en de Noor Odd Christian Eiking waren daarbij het actiefst. 25 kilometer voor de finish kwam alles voorin weer samen.

Kort voor de laatste doorkomst op Salmon Hill was de Fransman Tony Gallopin de eerste aanvaller. De Italianen leidden de achtervolging, waarna de Fransman Julian Alaphilippe en de Italiaan Gianni Moscon er vandoor gingen. Alaphilippe hield het lang vol, maar de groep met Sagan kwam in de slotkilometers terug, waarna hij het, net als in Richmond en Doha afmaakte. Niki Terpstra was op de 24e plaats de eerste Nederlander.