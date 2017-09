Sagan: voor mijn vrouw en Scarponi

Peter Sagan droeg zijn wereldtitel zondag in Bergen niet alleen op aan zijn zwangere vrouw. Ook noemde hij de eerder dit jaar verongelukte Italiaanse wielrenner Michele Scarponi. ,,Hij zou morgen jarig zijn geweest. Het is een triest verhaal. Dit is ook voor hem en zijn nabestaanden”, zei de Slowaak, die voor het derde jaar op rij de wegrace bij de WK wielrennen won.

Sagan had vooraf aangegeven zich niet topfit te voelen. ,,Het ging ook zeker niet makkelijk en 5 kilometer voor de finish dacht ik dat het over was voor mij. Maar het veranderde steeds weer en uiteindelijk kon ik nog sprinten voor de winst. Het was nipt met Alexander Kristoff, die hier een thuiswedstrijd reed. Sorry voor de mensen hier, maar dit is een ongelooflijk resultaat voor mij.”

Sagan bedankte zijn ploeggenoten van wie zijn broer Juraj nog lang in zijn buurt was. ,,Ik bedank onze hele ploeg en een paar vrienden in het peloton die ook hebben geholpen.”