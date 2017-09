Terpstra houdt goed gevoel over

Niki Terpstra was zondag in de wegrace bij de WK wielrennen de beste Nederlander, maar aan de klassering (24e) was zijn goede optreden niet af te lezen. ,,Puur en alleen met de uitslag kunnen we niet blij zijn, maar ik ben wel blij dat ik heb kunnen meedoen in de finale. Dat geeft een ‘boost’ voor me voor hoe ik de winter inga”, vertelde de Noord-Hollander nadat Peter Sagan er met de wereldtitel vandoor was gegaan. Terpstra was met Lars Boom en Tom Dumoulin vaak in beeld geweest in de finale van de koers die toch op een sprint uitdraaide.

De klim van de Salmon Hill was niet de gehoopte scherprechter. Terpstra: ,,Het was wel een klim die me lag, maar hij was niet zwaar genoeg om voor een breuk te zorgen. Het had misschien moeten regenen, dan wordt het lastiger. Maar je ziet ook dat het niveau gewoon hoog ligt. Ik denk dat we wel een goede wedstrijd hebben gereden en gekoerst hebben zoals we wilden.”