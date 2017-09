Volleybalsters met zege naar tussenronde EK

De Nederlandse volleybalsters hebben zich als nummers twee van poule D geplaatst voor de tussenronde bij het EK in Azerbeidzjan. Oranje sloot de poulefase af met een overwinning op concurrent Tsjechië 3-1.

Na een sterke beginfase (2-0) zakte de ploeg van bondscoach Jamie Morrison in de derde set weg. Ook in de vierde set liep het lange tijd niet bij Oranje, maar na een achterstand van 14-19 wist de Nederlandse ploeg toch nog terug te knokken. De setstanden waren: 25-21 25-15 21-25 25-22.

Het derde en laatste groepsduel had als inzet de tweede plaats in poule D. Nederland speelt dinsdag tegen Kroatië, de nummer drie van poule B, voor een plek in de kwartfinales. Servië, dat zaterdag Oranje met 3-0 versloeg, pakte de eindzege in groep D met drie overwinningen. De nummer twee van Rio 2016 plaatste zich daardoor direct voor de kwartfinales.