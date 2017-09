Jackpot voor golfer Justin Thomas

De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de hoofdprijs van 10 miljoen dollar (circa 8,4 miljoen euro) in de FedExCup gewonnen. Hij verzekerde zich in Atlanta van de eerste plaats in de lucratieve toernooiserie van de Amerikaanse tour PGA. Tijdens het afsluitende Tour Championship eindigde Thomas als tweede met een score van 269 slagen. Zijn landgenoot Xander Schauffele won het laatste toernooi van de seizoensreeks met een totaal van 268 slagen.

Thomas begon als nummer twee van het klassement om de FedExCup aan het beslissende Tour Championship in Atlanta. Zijn landgenoot Jordan Spieth kon zijn leidende positie echter niet vasthouden. Hij gaf zondag in de eindstand vier slagen toe op Thomas. De Engelsman Paul Casey verspeelde op de laatste dag met een rondje van 73 slagen zijn winstkansen op East Lake. Hij zakte naar de vijfde plek in de eindstand met een score van 271 slagen.