Tennisster Hogenkamp terug in top honderd

Tennisster Richèl Hogenkamp is teruggekeerd in de top honderd van de wereldranglijst. Ze steeg van plaats 119 naar 99 op de nieuwe ranking. De Doetinchemse dankte die sprong omhoog aan haar goede resultaten in het WTA-toernooi in Seoul, waar ze tot de halve finales reikte. Kiki Bertens blijft de hoogst genoteerde Nederlandse; ze zakte wel één plek, van de 29e naar de 30e positie.

De Spaanse Garbiñe Muguruza handhaafde zich bij de vrouwen op de eerste positie, gevolgd door de Roemeense Simona Halep.

Robin Haase leverde op de mondiale ranglijst van de mannen twee posities in en zakte van de 39e naar de 41e plek. Hij is de enige Nederlander bij de beste honderd. Ook bij de mannen bleef de top twee ongewijzigd met de Spanjaard Rafael Nadal als aanvoerder en Roger Federer op nummer twee.