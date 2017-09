Vroege aftocht Stephens in Wuhan

De Amerikaanse tennisster Sloane Stephens heeft een vroege aftocht gemaakt in het Wuhan Open. De winnares van de US Open ging in de eerste ronde van het Chinese WTA-toernooi genadeloos onderuit tegen thuisspeelster Qiang Wang. De nummer 55 van de wereld rekende in twee sets af met Stephens, als veertiende geplaatst in Wuhan: 6-2 6-2.

Madison Keys, die in de finale van de US Open verloor van Stephens, vloog er ook al in de eerste ronde uit in Wuhan. De als tiende geplaatste Amerikaanse boog in twee sets voor landgenote Varvara Lepchenko: 2-6 6-7 (4).