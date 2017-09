Amrabat: Napoli dodelijk, wij niet

Sofyan Amrabat had na verloren krachtmeting in de Champions League met Napoli (3-1) het gevoel dat Feyenoord best aardig had meegevoetbald. ,,Napoli speelde helemaal niet zo goed, maar maakte geen fouten en was dodelijk in de afronding. Dat was het verschil tussen Napoli en ons, die stap moeten wij nog maken”, zei de Marokkaanse middenvelder, die diep in blessuretijd de ‘eretreffer’ van Feyenoord voor zijn rekening nam. ,,Nu overheerst de teleurstelling, maar waarschijnlijk ben ik straks ook wel een beetje trots op mijn eerste goal in de Champions League. Maar goed, we kopen er niets voor.”

Hoewel het leek alsof Napoli ook op halve kracht Feyenoord eenvoudig de baas was, had Amrabat een ander gevoel. ,,We deden niet onder voor Napoli. In de eerste helft hadden we 60 procent balbezit en de controle. Maar de eerste de beste kans voor hen was direct een doelpunt. Ik was daar zelf te laat, misschien had ik een overtreding moeten maken op Insigne. Ik draaide me om en toen was hij al weg. Het tekent de klasse van Napoli dat ze die bal er dan gelijk inschieten.”